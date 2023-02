Careca: "Osimhen alla Pelè, lo avrei visto bene con me e Diego"

Osimhen come Careca? L'ex attaccante brasiliano, in un'intervista concessa ai taccuini del Corriere dello Sport, propone un altro paragone

