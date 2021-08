Caressa a Sky: "Insigne è un simbolo, non va trattato come gli altri"

Nel corso dello 'Speciale Calciomercato' su Sky Sport 24, il giornalista Fabio Caressa ha commentato lo stallo per il rinnovo di Lorenzo Insigne: “Ci vorrà buon senso. Bisogna vedere anche se arriveranno delle offerte importanti, ma credo che Insigne sia molto legato al Napoli e un accordo alla fine lo troveranno. Lorenzo è un gran giocatore, come ha dimostrato agli Europei. Non tutti i calciatori sono uguali, ci sono giocatori simbolo e questi vanno trattati diversamente”.