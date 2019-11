Caressa a Sky: "Capisco la rabbia di ADL. Fondamentale sarà passare il turno in Champions"

Il giornalista Sky, Fabio Caressa ha commentato durante Sky Calcio Club le vicende di casa Napoli: "La situazione si dovrà risolvere per il bene di tutti ma di fronte ad una cosa così plateale della squadra, che si è fatta male da sola, ADL capisco sia arrabbiatissimo. Tutti lo sarebbero al suo posto. Un’azienda ti paga così tanto, come si fa a rifiutare qualche giorno di ritiro. La cosa fondamentale per i giocatori ora è passare il turno, il Napoli se la giocherà per il terzo-quarto posto".