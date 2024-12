Caressa a sorpresa: "Neres è più forte di Kvara, non è una bestemmia. Vi do tre motivi"

Il giornalista Fabio Caressa, con un video sul suo canale YouTube, ha parlato di vari temi riguardanti il Napoli: "Neres ci permette di parlare di un giocatore che secondo me, in questo momento, è più forte di Kvaratskhelia, lo so che qualcuno pensa io possa bestemmiare dicendo questa cosa.

Guardate che vi dico: è più decisivo, si intestardisce di meno, corre più veloce. Kvara ha subito secondo me un leggero processo di involuzione. Sempre giocatore fortissimo eh, però Neres si merita lo spazio e l’ha dimostrato nell’ultima partita in cui è stato trascinatore del Napoli. Questo vuol dire che comunque il Napoli 13/14 giocatori buoni da far giocare ce li ha ed è una cosa importante da qui in avanti, nel prosieguo del campionato che è diventato l’ultimo e unico obiettivo. Secondo me la Coppa Italia è stata buttata via con un po’ di superficialità”.

