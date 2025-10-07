Caressa: "Belve in campo nel 2T col Genoa. Solo grazie a top come Conte"

vedi letture

Il giornalista e telecronista Fabio Caressa sul suo canale Youtube ha commentato la gara vinta col Genoa: "L'ingresso di Spinazzola e De Bruyne ha cambiato il Napoli. La Champions porta via un sacco di energie mentali e quando ti trovi poi in campionato con una partita teoricamente semplice, ma che semplice non era, magari hai un approccio diverso, è difficile trovare la concentrazione. Il Napoli però in panchina ha Conte. Rientrati dallo spogliatoio, i giocatori del Napoli sembravano delle belve. Era un'altra squadra.

E solo i grandi allenatori riaccendono la luce in quel modo giocando anche sugli ingressi in campo. Spinazzola ha avuto un incidente durante l'Europeo difficilissimo da superare. Ci sono giocatori che da operazioni di quel genere non riescono a trovare. Ora ha ritrovato la condizione e tecnicamente non si poteva mai discutere. Ha fatto partite straordinarie e col Genoa l'ha dimostrato. Anguissa ha avuto due facce: primo tempo così così, poi nella ripresa ha preso per mano la squadra. Ecco, il Napoli quando gioca con quell'intensità dimostra di avere grandi caratteristiche".