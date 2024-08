Caressa: "Che calcio stiamo offrendo? Out Osimhen, Dybala e Koop, i club devono avere una possibilità"

vedi letture

"Il campionato si impoverisce, in alcuni casi i contratti non vengono rispettati".

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto il giornalista e conduttore Sky Fabio Caressa: “Ma che calcio stiamo offrendo agli appassionati. Un calcio che a loro non interessa. Dybala fuori, Osimhen, Nico, Koop, Lookman che si tira fuori perché forse c’è il Psg, lui dice.

Il campionato si impoverisce, in alcuni casi i contratti non vengono rispettati. I club devono avere la possibilità di mettere i giocatori al minimo salariale ed anche squalificarli in alcuni casi quando trattano con altri club senza autorizzazione”.