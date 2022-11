Caressa: "Con la Juve non vincevi mai, chi è andato via l'aveva dentro. A Kim e Kvara che gliene frega!"

"Tutti da Napoli mi dicono che chi è andato via da Napoli aveva dentro la storia del Napoli, il fatto che con la Juve non vincevi mai e non solo".

TuttoNapoli.net Fabio Caressa, giornalista e conduttore di 'Sky Calcio Club' ha parlato del Napoli ai microfoni della trasmissione della domenica sera: "Tutti da Napoli mi dicono che chi è andato via da Napoli aveva dentro la storia del Napoli, il fatto che con la Juve non vincevi mai e non solo. A Kim come glielo spieghi? Che gliene frega, lo stesso per Kvara e gli altri. E’ una scelta".