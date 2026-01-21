Caressa: "Due giocatori sono i segreti del Napoli e un recupero sarà fondamentale"

vedi letture

Fabio Caressa sul suo canale Youtune ha commentato l'ultima giornata di campionato e ha elogiato in modo particolare due giocatori azzurri: "Il Napoli ha una quantità di infortuni clamorosa, probabilmente legata al numero di partite e all’intensità richiesta da Conte. Quando mancano i ricambi, i giocatori giocano di più e aumentano i rischi. È un circolo vizioso. Lobotka e McTominay sono i veri segreti del Napoli, più di altri nomi. Il recupero di Anguissa sarà fondamentale".

E poi ancora: "L’Inter ha ormai raggiunto una dimensione precisa in campionato: è superiore a tutte le squadre che deve battere. Vince e vince senza patire troppo, magari anche uno a zero ma sempre in controllo. Il salto di qualità deve farlo negli scontri diretti, ma è già un’Inter molto diversa rispetto all’inizio del campionato, quando si vedevano alcuni scricchiolii. Ora mi sembra una squadra di grande solidità".