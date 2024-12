Caressa esalta McTominay: "Come ha potuto privarsene lo United? In Italia fa la differenza!"

Il giornalista Fabio Caressa, con un video sul suo canale YouTube, ha esaltato l'acquisto di Scott McTominay da parte del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "McTominay io veramente non so come il Manchester se ne sia potuto privare, credo che il nuovo allenatore del Manchester non se ne sarebbe privato.

Tra l'altro giocava e non giocava, però è un giocatore che in Italia fa tutta la differenza del mondo. È un bel giocatore: è tecnico, rapdio, di inserimento, e ha il fisicone. È proprio il prototipo del centrocampista che ama Antonio Conte, Antonio pur di farlo giocare ha cambiato il modulo della squadra e adesso McTominay sta rispondendo al massimo in maniera assolutamente decisiva. Può essere addirittura l'arma in più secondo me, rispetto alle previsioni del Napoli di quest'anno".