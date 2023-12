Caressa: “Fossi tifoso del Napoli diventerei pazzo! Perché a Frosinone si va al VAR e con l'Inter no?"

"Qual è la differenza? Che lì non ha visto e qui ha visto? Allora è meglio se non vede?".

Fabio Caressa, giornalista Sky, ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti in tema Var a 'Goleador': “Fossi un tifoso del Napoli, vedendo l’episodio di oggi di Frosinone-Torino io diventerei pazzo! Massimi non ci ha capito nulla. Ma abbiate pazienza! C’è un fallo da possibile rigore, lo mandano al VAR a vedere e gli fanno vedere un fallo a centrocampo? Poi discutiamo se era fallo o no. È il principio, non il fallo.

Perché quello di oggi a Frosinone è stato fatto vedere al VAR e quello di Martinez su Lobotka di domenica scorsa contro l’Inter no? Qual è la differenza? Che lì non ha visto e qui ha visto? Allora è meglio se non vede? Allora togliamolo il VAR, come vogliono gli arbitri! Perché oggi a Parma l’arbitro Massa, lo stesso di Napoli-Inter, ha lasciato correre sul fuorigioco netto sul gol del 2-3 del Parma contro il Palermo. E Massa non viene mandato a vederlo! Il giocatore era sulla traiettoria! Almeno deve andare a vederlo al VAR! Abbiamo un grossissimo problema se influisce il peso del varista e dell’arbitro! E rendiamo pubblici i voti di arbitri e VAR. E' sistema che non funziona! Gli arbitri hanno paura che con il VAR la propria figura sia ridimensionata? Il progresso in ogni campo limita il lavoratore. È un grande problema della produttività di questi anni! È un problema non nostro! Ormai si va a casaccio. Io vedo una partita e mi chiedo: interverrà il VAR? E rispondo: boh. Ma può essere così? Dopo 32 anni deve andare così? Io non lo so!".