Caressa: "Gli atleti devono riprendere l'attività fisica, possono bastare anche 15 giorni..."

Nel corso di Sky Sport, il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha parlato della ripresa del campionato: "Non siamo più concentrati sul 'se' si gioca, ma sul 'quando'. Gli atleti devono tornare a fare il loro mestiere, anche noi nei limiti di quello che succederà. L'Uefa è preoccupato che non tutti i campionati inizieranno allo stesso modo, alcuni potranno proseguire fino ad agosto e nel caso di campionati scaglionati allora le coppe si dovranno giocare durante e non alla fine perché alcuni campionati potranno arrivare ad agosto inoltrato. Ora conta riprendere l'attività fisica, un mese sarà abbastanza, alcuni mi dicono basteranno anche 15 giorni, ma se si arriverà a inizio giugno a giocare conterà molto tornare a giocare insieme, col pallone, anche se siamo all'anno 0 nel senso che nessuno sa come potrà influire questo stop".