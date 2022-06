Caressa: "La sua espulsione è tra i momenti più difficili della mia carriera, Fabian me lo ricorda"

"Perché era molto brutto quello che vedevo, ma era anche molto favorevole per l’Italia".

TuttoNapoli.net

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha svelato un retroscena di una delle sue telecronache più famose: “Uno dei momenti più difficili della mia carriera è stato quando ho dovuto commentare l’espulsione di Zidane ai Mondiali del 2006 in Germania. Perché era molto brutto quello che vedevo, ma era anche molto favorevole per l’Italia. Il cartellino rosso, infatti, ha deciso molto dal punto di vista degli umori prima dei rigori. Però era un gesto fatto dal calciatore che durante la mia carriera ho forse più amato. Quando facevo le telecronache ero assolutamente innamorato di come Zidane toccasse il pallone, aveva un modo di accarezzarlo che non ho quasi mai più trovato nei calciatori. Ora lo ritrovo un po’ in qualcosa di Fabian del Napoli, questo modo di accarezzare con la suola il pallone mi ricorda un po’ vagamente Zidane”.