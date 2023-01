Caressa: “Napoli campione d’inverno, ma di che? Sei campione quando vinci qualcosa”

“Il Napoli è campione d’inverno, però a me questa cosa mi sa un po’ da anni ’80".

TuttoNapoli.net

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, il conduttore Fabio Caressa ha così commentato il traguardo intermedio raggiunto dalla squadra di Spalletti: “Il Napoli è campione d’inverno, però a me questa cosa mi sa un po’ da anni ’80. Prima aveva un significato, per me il Napoli era campione d’inverno già prima perché era finito primo alla sosta, poi c’è stato un mese e mezzo. Adesso esserlo dopo aver giocato due sole partite… Io la definizione di campione d’inverno non la sopporto, campione di che? Sei campione quando vinci qualcosa. Al massimo si alzano supercoppe a gennaio, per il resto si è campione di poco”.