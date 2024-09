Caressa: "Napoli già 'contiano': non esiste squadra che vince senza saper soffrire"

Fabio Caressa, giornalista, sul suo canale YouTube ufficiale ha parlato del grande lavoro svolto sin qui da Antonio Conte per il Napoli, riuscendo ad apportare subito grandi cambiamenti. Queste le sue parole: "L'impatto di Conte sul Napoli è impatto che si è visto secondo me nettamente con il Cagliari.

Perché si è visto l'impatto? Perché ci sono delle cose già molto 'contiane'. Allora: la squadra ha reimparato a soffrire e questo è un elemento fondamentale per le squadre che vogliono vincere. Cioè è impossibile pensare che in un campionato una squadra riesca a dominare per 90 minuti tutte le partite, soprattutto una squadra con le caratteristiche del Napoli e cioè votata a ripartire e a utilizzare la verticalizzazione. Ovviamente nelle partite contro le squadre più importanti - ma anche nelle partite come quella di Cagliari - c'è un momento in cui devi saper soffrire, devi saper allinearti, devi saper aiutarti. E questo fa la differenza tra una squadra vincente e una squadra che arriva lì lì. Questa è una trasmissione di pensiero: Antonio Conte parte come leadership non dal cuore, ma dalla testa. Per questo magari all'inizio non è riuscito subito a incidere come avrebbe voluto, malgrado un mese di ritiro. Perché? Perché i giocatori si devono convincere, e lo possono fare solo giocando, che le cose che gli vengono dette poi in campo funzionano. È molto importante questo, e le cose funzionano".