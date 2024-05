Caressa: “Narrazione particolare su Conte, la sua prima Juve non spese tanto”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto il giornalista e conduttore Sky Fabio Caressa.

TuttoNapoli.net

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto il giornalista e conduttore Sky Fabio Caressa: “Forse con Conte si è fatta sempre una narrazione un po’ particolare. Si è sempre detto se Conte arriva, bisogna spendere 100mln in campagna acquisti. Oggi ricordavamo che la prima Juventus, quella che ha ricominciato a vincere con Conte, non ha speso tantissimo sul mercato. Conte è uno che il lavoro così lo accetta e lo fa.

Il Conte nuovo era nato proprio a Napoli, perché con quella Juventus era passato nella difesa a tre e poi era nata la grande Juve di Conte. Secondo me, in Antonio c’è la voglia di prendere una squadra da ricostruire. Perché una squadra che oggi non batte il Lecce per arrivare al nono posto e giocarsi la Conference è una squadra veramente da ricostruire. Questa cosa non è accettabile, almeno il nono posto giocatelo all’ultima partita e segna!”.