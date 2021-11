Caressa perplesso: "Perché ha tirato ancora Jorginho? Neanche Mancini era convinto"

Fabio Caressa, intervenuto a caldo negli studi di Sky Sport per commentare il pareggio dell'Italia contro la Svizzera, ha parlato così dell'errore dal dischetto di Jorginho: "Jorginho ha sbagliato ancora, forse ogni tanto intestardirsi non fa bene. Io ho avuto l'impressione che Mancini non fosse convinto che dovesse essere lui a calciare il rigore... Perché ha battuto ancora Jorginho?", le sue dichiarazioni.