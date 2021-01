Caressa su Gattuso: "E' una persona ferita dagli insulti, si aspettava qualcosa in più dalla società"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista Fabio Caressa si è soffermato sul momento personale che sta attraversando Rino Gattuso: "Conosco molto bene Rino e credo di poter dire che in questo momento è una persona particolarmente ferita da due cose. Dagli insulti ricevuti durante il suo momento di difficoltà, che era quello della malattia. Lui è un gladiatore e non chiederà mai aiuto a nessuno, però si aspettava un atteggiamento diverso in suo momento di grande difficoltà. Forse in quel momento si aspettava qualcosa in più da parte della società”.