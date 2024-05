Caressa: “Una cosa che mi ha confidato ADL si sposa bene con Gasperini"

"Siccome sono tutti e due consapevoli di come sono, se alla fine questa cosa si farà, evidentemente si sono parlati con grande chiarezza”.

Nel corso di ‘Sky Sport24’, è intervenuto il giornalista e conduttore Sky Fabio Caressa: “Gasperini andrà al Napoli? L’ultima volta che ho parlato con il presidente De Laurentiis mi ha detto: ‘Ho bisogno di allenatori che accettino e abbiano voglia di nuove sfide’. Mettendo insieme i puntini, se c’è un presidente che ha bisogno di un allenatore ancora affamato e dall’altra parte c’è un allenatore che cerca nuove sfide, dico che le due cose si sposano.

Ho anche raccontato che De Laurentiis e Gasperini avevano firmato 11 anni fa un contratto su un tovagliolo di un ristorante. Alla fine della cena De Laurentiis si prese il tovagliolo e Gasperini gli disse: ‘Scusi ma la mia copia?’ e il presidente rispose: ‘Ma che vuoi? Ci siamo stretti la mano, va tutto bene, il tovagliolo me lo prendo io’. Poi non se ne fece più nulla. Quando si dice che De Laurentiis ha 40 pagine di contratto è vero dal punto di vista legale, ma conta anche quando gli uomini si parlano. Siccome sono tutti e due consapevoli di come sono, se alla fine questa cosa si farà, evidentemente si sono parlati con grande chiarezza”.