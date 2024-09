Carmignani: “Conte non deve pensare all’anno scorso, il vero Napoli è quello dello Scudetto!”

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pietro Carmignani, ex portiere di Juventus e Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Pietro Carmignani, ex portiere di Juventus e Napoli: “Juve-Napoli arriva troppo presto, ma lo spettacolo finalmente inizia. Entrambe le squadre sono in ottima forma e stanno esprimendo un buon calcio. Il Napoli ha fatto subito nel mettersi alle spalle la gara col Verona. Conte ha una filosofia di gioco ben chiara, ma non ha gli occhi bendati e aggiustare le sue idee in base all’avversario. Contro Thiago Motta sarà una partita molto, molto tattica.

Il Napoli non deve ragionare sulla scorsa stagione, anzi: peggio di quanto visto non poteva fare, quindi Conte non può prendere in paragone il 2023-2024! Il vero Napoli è quello dello Scudetto, quello deve essere il punto di paragone.

Di Gregorio contro Meret? Di Gregorio alla Juve è stata un po’ una sorpresa, non dovrà far rimpiangere Szczesny. Sta facendo già benissimo e insieme a Meret andrà a giocarsi il posto alle spalle di Donnarumma in Nazionale. Meret è un portiere importante, se lasciato tranquillo è affidabile e di spessore. Nell’anno dello Scudetto ha fatto benissimo e farà benissimo anche quest’anno, visto che la fiducia è tornata alta. Le parate fatte a Cagliari sono da portiere di livello top, è stato decisivo! E hanno un valore diverso rispetto alle altre… Spero per lui che si ripeta la storia di due anni fa: prima sembrava sfiduciato da Spalletti, poi è diventato protagonista dello Scudetto”.