Carmignani su Spalletti: "Aveva bisogno di rivincite ed ha trovato l'ambiente adatto"

Nel corso di 'Radio Goal', Pietro Carmignani, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli con l’innesto di Anguissa, con Osimhen a posto fisicamente e con un allenatore capace, furbo e scaltro è meritatamente primo in classifica. E’ la migliore difesa del campionato, il merito è globale della squadra. Il Napoli si propone a fare un campionato di vertice, vedo come possibili avversari l’Inter e non il Milan che ha difficoltà a fare gol perché manca del centravanti.

Ospina-Meret? Più squadre si affidano a due portieri forti, e se sono forti meritano di giocare. Quindi si alterneranno, meritano di giocare entrambi. Poi capita un infortunio, come purtroppo è capitato a Meret, e se non hai un portiere bravo come Ospina poi vai in difficoltà.

Cosa è cambiato con Spalletti? Credo che gli allenatori sia tutti bravi, ma Spalletti oltre ad essere capace aveva bisogno di rivincite ed ha trovato un ambiente adatto per applicare le sue idee. Spalletti è un bravo motivatore, oltre ad avere ottime idee. La rosa è di qualità e il recupero di Osimhen ha completato la ciliegina. Il Napoli non vince e basta, le sue prestazioni sono ottime in tutti i reparti. E’ una squadra forte in ogni reparto ed è la più in forma del campionato”.