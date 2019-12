Carnasciali: "Meglio andare avanti con Ancelotti, ma Gattuso riporterà ordine"

L'approdo di Gattuso al Napoli e le sue prime mosse. Se ne parla in questa intervista con Daniele Carnasciali, ex calciatore che ha vestito anche la maglia della nazionale. "Riporterà ordine nello spogliatoio dopo i problemi che forse sono stati causa dell'esonero di Ancelotti. Quando ci sono queste problematiche dei giocatori con la società poi in campo i calciatori stessi rendono meno. Per me - dice a TMW - era meglio se restava Ancelotti, fermo restando che Gattuso ha grinta e voglia. Credo possa farcela ad entrare in Champions, c'è tempo e la rosa è molto forte"