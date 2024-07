Carnevale esalta un acquisto: "Il Napoli ha preso un giocatore straordinario"

Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevale si è espresso sul Napoli guidato di Antonio Conte: "Lo scorso anno è stato tutto molto triste per ciò che è successo - ha esordito - la piazza si era raffreddata. Ma intelligentemente De Laurentiis ha fatto subito il miglior colpo possibile prendendo Antonio Conte. È una garanzia, un allenatore tenace e di grande personalità. Dove va vince, è come una sorta di talismano. E poi è arrivato con grande voglia di far bene, riportando a Napoli un grande entusiasmo.

La città ha cancellato l'ultima stagione? Mi sembra di rivedere l’armonia e la consapevolezza che c’era due anni fa con Spalletti. C’è un entusiasmo tangibile: sono stato a Ischia di recente e non si parlava di altro. Conte è il miglior biglietto da visita per chi vuole tornare velocemente in alto.

L’inizio mi sembra molto positivo e promettente - ha concluso Carnevale -. La società si è mossa subito bene sul mercato: Buongiorno è un difensore straordinario, ottimo pure l’acquisto di Spinazzola. Sono due giocatori perfetti per Conte e che hanno riportato entusiasmo. Antonio è già stato contagiato dall’ambiente: vuole fare bene, vuole sorprendere e vuole emozionarsi. Perché sì, Napoli fa questo effetto".