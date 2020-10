Carnevale: "Lozano doveva solo ambientarsi, ma fa la differenza. E vedrete a sinistra..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante azzurro e talent scout Andrea Carnevale ha parlato della crescita di Lozano. Di seguito alcuni stralci: "Posso ripetere la risposta data sei mesi fa sul tema: dissi che io, fossi stato un dirigente del Napoli, lo avrei preso anche in quel momento, quando molti pensavano fosse una pippa. Parliamo di un messicano che aveva giocato in Olanda. La Serie A è completamente diversa, poi c’è la lingua da imparare, difficoltà da superare anche nell’ambiente, col cibo. Per questo dico che questi 6-7 mesi di ambientamento ci stanno tutti. Ma parliamo di un giocatore molto forte che può davvero fare la differenza.

Poi Lozano dà il meglio da esterno. Dove ora si sta esprimendo, anche se giocando a destra. Comunque, senza volermi sostituire all’allenatore, sarei curioso di vedere Lozano a sinistra, dove rientrando e tirando di destro, il suo piede migliore, può diventare devastante sotto porta. Magari l’assenza di Insigne potrà diventare l’occasione per vederlo partire da quelle zolle".