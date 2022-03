Carnevale: "Osimhen è un fenomeno, è destinato a una carriera incredibile!"

Andrea Carnevale, ex azzurro, ha parlato al quotidiano L'Arena di Verona facendo un parallelo tra i due attaccanti della sfida di domenica

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Carnevale, ex azzurro, ha parlato al quotidiano L'Arena di Verona facendo un parallelo tra i due attaccanti della sfida di domenica: "Il Cholito è nel pieno della maturità, ho seguito bene tutta la sua carriera. Si era un po’ perso al Cagliari ma ci sta. A Verona ha trovato l’ambiente giusto. Per supportarvi questo, dico che Simeone segna con una certa frequenza anche da lontano. Ho visto gol di grande livello contro Lazio e Juve. Per quanto riguarda Osimhen, credo di essere uno dei tanti che vi racconta che è un fenomeno. Se il ragazzo riuscirà a sgrezzarsi un po’ nei fondamentali e ad essere meno altruista e più bomber, è destinato ad una carriera incredibile".