Carraro perplesso: "Non si sa quando ci sarà il picco, come si può stabilire ripresa campionati?"

Franco Carraro, ex presidente della Federcalcio, è intervenuto sulla situazione attuale del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "L'unica decisione che potrebbero prendere dall'UEFA è quella di rinviare Euro2020 al 2021. Poi, per il resto, non potranno decidere tanto perché è tutto subordinato al virus COVID-19. E' vero che i contratti scadono il 30 giugno, ma se necessario ci si può mettere d'accordo per una proroga fino al 15 luglio. Se dovessi avere delle responsabilità non stabilerei mai una data perché potrebbero esserci peggioramenti. In questo momento non sappiamo quando ci sarà il picco e vogliamo stabilire quando riprenderà il campionato?".