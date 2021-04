Carratelli difende Gattuso: "Non meritava un trattamento del genere"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Mimmo Carratelli: “Alcuni giornali e giornalisti sono stati troppo ingenerosi e volgari contro Gattuso. Non si può dire: ‘Cacciate Gattuso!’ Il tecnico non merita un trattamento del genere, restiamo un po’ tranquilli. Il Napoli ha avuto un periodo di sbandamento che è arrivato proprio dopo la sconfitta immeritata contro l’Inter all’andata, seguita dall’altra ko con la Lazio all’Olimpico.

Napoli-Inter? L’Inter di oggi è un po’ come l’Inter di Herrera, una squadra molto chiusa che sfrutta i suoi attaccanti. Non regalerà niente al Napoli domenica, ma gli azzurri staranno bene in campo”.