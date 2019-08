Carratelli distrugge la Juve: "Vendono biglietti alla 'ndrangheta ma vogliono proibire ai nati in Campania, vergogna!"

Mimmo Carratelli, firma autorevole del giornalismo napoletano, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Un club che vende biglietti alla 'ndrangheta e poi proibisce la vendita ai nati in Campania, spero che quelli della 'ndrangheta sia tutti calabresi e non ci siano campani, è una vergogna! Cadiamo sempre in basso ma non c'è mai una protesta clamorosa, anche questa vergogna passerà in archivio. La Juventus non è mai scusata di niente, è un club fortissimo ed arrogante, e con queste caratteristiche domina il calcio italiano".