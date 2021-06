Carratelli elogia ADL: "A parte due nomi, ha azzeccato tutti gli allenatori presi"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Tranne Ventura e Donadoni, De Laurentiis ha azzeccato tutti gli allenatori e credo che Spalletti sarà uno di questi. Per lui è una bella sfida. Luciano fece un ottimo lavoro alla Roma, conquistò per tre volte il secondo posto. Ma anche all'Inter fece bene, riportandola in Champions dopo una vita. E' un allenatore completo. Ha un carattere da toscanaccio, è polemico, ma lavora molto bene, è ficcante e ha la chiave per farsi capire dai calciatori".