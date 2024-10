Carratelli: "Forse a gennaio potrebbe arrivare un rinforzo in difesa"

vedi letture

Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “C’è una differenza tra il Napoli e le altre squadre a parte il fatto che noi non giochiamo le coppe. Nei cambi siamo fortissimi, abbiamo un paio di cambi che possono spaccare la partita e mi riferisco a Neres e Raspadori.

Forse a gennaio potrebbe arrivare un rinforzo in difesa, ma è importante che Conte abbia capovolto la situazione. Ha ribaltato un ambiente depresso, ha vinto una scommessa. Non ci credevo, ma ha scommesso che a Napoli avrebbe avuto successo e lo sta avendo. I miei dubbi erano relativi al fatto che il Napoli per un anno non s’è allenato e Conte li avrebbe potuti distruggere, invece la condizione atletica è eccellente adesso. Conte ha uno staff di undici persone di altissimo livello e uno di questi è Lele Oriali”.