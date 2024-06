Carratelli ipotizza: “Di Lorenzo? Ci sarà sicuramente qualcosa sotto che non sappiamo…”

Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Mimmo Carratelli, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis è incredibile in queste scenografie magistrali con la presentazione di Conte al Palazzo Reale. Però l’importante è che per il prossimo anno De Laurentiis assicuri a Conte uno spogliatoio pulito e sereno. Se alcuni calciatori vogliono andar via è giusto non trattenerli.

Forse su Kvaratskhelia si potrà lavorare con l’adeguamento dello stipendio, mentre Di Lorenzo mi sembra più deciso ad andar via, ci sarà sicuramente qualcosa sotto che non sappiamo. Ora il Napoli con Oriali, Stellini, Abbruscato ha una strutture tecnica che non ha mai avuto, prima c’erano dei vuoti che riempiva De Laurentiis. L’arrivo di Conte fa del Napoli un club organizzato. Rafa Marin? Buon colpo, finalmente c’è un colosso in difesa. Sistemare la difesa è la cosa più importante, le idee sono chiare, ma ripeto che l’importante è dare a Conte uno spogliatoio pulito. Bisogna puntare su gente come Lobotka che ha parlato ed ha ammesso di voler restare in azzurro”.