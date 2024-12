Carratelli: “Juan Jesus dal 1’ a Genova? Mi fido di Conte. Curioso di vedere un duello”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Mimmo Carratelli: "Mi fido di Conte, se è così sicuro di Juan Jesus, che vede tutti i giorni in allenamento, problemi non me ne faccio. Il Genoa sarà molto chiuso, sarà molto interessante vedere il nostro ex Zanoli, che dovrà vedersela con Neres sulla fascia.

Come mai il Napoli in trasferta ha un rendimento migliore? Perché Conte giustamente, visto che la nostra difesa era un colabrodo l’anno scorso, ha puntato a curare di più la fase difensiva. In trasferta ti difendi di più e contrattacchi.

Neres? Sono curioso di vederlo nella seconda partita da titolare. Con Conte migliorerà la sua discontinuità, l’ho visto scatenato a Udine, è lui che può far saltare la difesa rossoblù.

La Champions logora? Qualche volta può succedere che l’impegno in Champions logora in campionato, ma credo che l’Inter non calerà mai, come dice furbescamente Conte ha due rose e trequarti. Non credo che influirà molto la Champions sul campionato, se vinci partite ti gasi. Il Napoli ha comunque il vantaggio di essere più fresco non dovendo giocare le coppe.

Mercato di gennaio? Si è detto finora che serviva un difensore, ma non so se sia una priorità. Credo che in futuro al Napoli manca un Samardzic per l’ultimo passaggio".