Carratelli: "Non so con la maschera che Osimhen sarà"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non vorrei che questa partita con la Juve portasse proprio male, ricordiamo quello che accadde l’anno scorso con gli appelli e i contrappelli. E’ un periodo complicato sul piano dei contagi, speriamo che passi presto.

Le assenze per la Coppa d’Africa? Koulibaly è fondamentale come Anguissa. Non so poi con la maschera quale Osimhen sarà, lui è uno che si butta senza paura e non so come si comporterà ora. Dipende dal suo carattere, vedremo nella Coppa d’Africa cosa farà. Il problema che con questo campionato asimmetrico tra gennaio e febbraio si giocheranno tanti scontri diretti e il Napoli è il più svantaggiato. Spalletti deve mettere un undici in campo che deve resistere”.