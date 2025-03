Carratelli: “Ora panchina lunga e Napoli camaleontico. Conte ha già vinto senza grandi attaccanti”

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il giornalista Mimmo Carratelli: “Napoli-Fiorentina? Mi è piaciuto il Napoli e mi era già piaciuto contro l’Inter. Peccato per le troppe occasioni perse e per la sofferenza nel finale ma va bene così. Ora si allunga la panchina e soprattutto il Napoli è camaleontico”.

Su cosa si può migliorare: “Bisogna solo tenere alta la tensione, ora servono i vari Okafor, Billing, Gilmour. In attacco non siamo all’altezza di Inter e Atalanta ma già in passato Conte, ai tempi di Juventus, riuscì a vincere senza grandi attaccanti”.

Sulla lotta Scudetto: “Vorrei assistere agli allenamenti del Napoli che adesso sono proibiti, Conte custodisce i suoi segreti giustamente, ai miei tempi stavamo sempre con la squadra. Il punto è che vedendo gli allenamenti si potrebbe capire che tenuta potrebbe avere il Napoli fino alla fine. L’Inter è più strutturata però ha gli impegni. L’Atalanta esplode ma non si capisce come possa aver perso tutti quei punti in casa, ha dilapidato tanti punti”.

Sui tifosi: “Le due Curve sono state splendide, Conte si è proprio emozionato e credo che mai in carriera ha visto una tale manifestazione di entusiasmo da parte di uno stadio. D’altra parte uno stadio intitolato a Diego non può che essere uno spettacolo di tifo e passione”.