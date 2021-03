Carratelli: "Quarto posto difficile, dipende tutto da Juve e Atalanta"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Mimmo Carratelli: "Lotta per la qualificazione in Champios? Ora dipende tutto da Juve e Atalanta. I bianconeri senza la Champions difficilmente molleranno e i bergamaschi sono la squadra più forte. E’ difficile, dovrebbe crollare una delle due per permettere al Napoli di arrivare quarto. Il Napoli ha fatto 28 punti in casa e 18 fuori, ha avuto una serie di infortuni a catena e gli è mancato un punto di riferimento importante come Osimhen. Il nigeriano è un’arma importante che è venuta a mancare agli azzurri".