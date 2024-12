Carratelli ricorda: "Nella storia il Napoli ha spesso rinunciato alla Coppa Italia"

vedi letture

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista Mimmo Carratelli. Di seguito le sue parole diffuse tramite comunicato stampa: "Ho scritto 2 o 3 romanzi di strepitoso insuccesso. Il mio primo libro sul Napoli l’ho pubblicato nel 2007 ed adesso ho pubblicato “Orgoglio Napoli” per ricordare ai più giovani quel periodo di gloriose vittorie, di successi e di trofei. I trofei li ho visti sul campo fino ad un certo punto. La prima partita del Napoli sotto la presidenza di De Laurentiis è stata in Serie C. Nonostante le disavventure e le difficoltà, l’orgoglio dei tifosi e la loro passione è indicibile.

Condivido le scelte di Conte? Le ho divise. In una rosa scarna in cui deve badare al campionato, classificarsi ai quattro posti e tornare in Champions, è normale che si concentri su undici titolari. Non mi è piaciuta la prestazione di ieri, nella storia del Napoli si è rinunciato spesso alla Coppa Italia per concentrarsi sul campionato. La scelta di Conte è chiarissima e ieri forse poteva giocare meglio. Per lo meno, abbiamo visto alcuni giocatori nuovi. Devi criticare il Napoli sempre con il cuore del tifoso.

È completamente diversa la partita in campionato, mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato un campanello d’allarme già in Coppa Italia. Spero che la Lazio arriverà stanca dopo l'impegno di Coppa Italia. Il Napoli deve essere più forte, la Lazio non ci deve interessare".