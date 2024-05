Carratelli sicuro: "ADL e Conte potranno anche litigare, ma sono convinto di una cosa"

In onda sulle frequenze di Radio Capri è intervenuto Mimmo Carratelli, una delle più celebri firme del giornalismo sportivo napoletano

De Laurentiis tra colpi di fortuna, intuito e suggerimenti i colpi in panchina li azzecca sempre. De Laurentiis ha imparato qualcosa di calcio. Esagera quando si interessa dei moduli, delle formazioni, perché quello non è mestiere suo. Però grazie ai suoi contatti nel mondo del calcio è riuscito a identificare sempre ottimi allenatori. Penso a Benitez, penso a Sarri, penso ad Ancelotti anche se è finita male.

Io non credo che ci saranno dei problemi tra De Laurentiis e Conte. Magari litigheranno, perché hanno due caratteri forti, ma credo che Conte al Napoli funzionerà. Inoltre ho letto che non ci saranno clausola d’uscita nel contratto, questo vuol dire che c’è massima fiducia. L’esperimento del Napoli con Conte è il più interessante del prossimo campionato. Si parla di un programma di 2-3 anni, ma se il Napoli vuole qualificarsi alla Champions League, traguardo indispensabile per mantenere un bilancio virtuoso, forse bisogna rianimare gli ex campioni d’Italia, aggiungerci qualcosa in difesa e non stravolgere.

Conte è il massimo, ma non va in campo, per cui credo che ci vogliano anche i calciatori giusti. Non saremo noi o il pubblico a decretare il successo di Conte, ma sarà il mercato, saranno i calciatori. Il Napoli ha un bel gruzzoletto da poter investire, ma i giocatori costano, già se ne prendi un paio buoni ti vengono a costare 100 milioni. Inoltre se Conte vuole fare la difesa a tre credo che servano almeno 2-3 difensori, almeno uno dei due quinti e poi l’attaccante che sostituisca Osimhen. Non sarà facile.

Conte sarà il parafulmine di De Laurentiis perché se avesse preso un altro allenatore e fosse fallito la colpa sarebbe stata addossata a De Laurentiis, invece prendendo Conte se il Napoli fallisce la piazza andrà a prendersela con Conte. Sarà importante quindi azzeccare gli acquisti, ma non sarà un mercato facile. Al Nord rosicano dai tempi di Altafini e Sivori, poi soprattutto con Maradona, quando dicevano addirittura che il Napoli aveva preso un barilotto. Lasciamoli rosicare, perché se loro rosicano vuol dire che a noi qui a Napoli le cose vanno bene”.