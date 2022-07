Carratelli su Dybala: “Sarebbe un gran colpo, quello che aspettano i tifosi per gioire”

"Il campionato del Napoli quest’anno sarà indecifrabile, almeno ci potrebbe essere questa grande attrattiva rappresentata dal vedere giocare Dybala".

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo sportivo napoletano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli: "Dybala nel Napoli sarebbe un gran bel colpo. Se non si può puntare allo scudetto almeno divertiamoci con un giocatore di gran classe e soprattutto un argentino, che come da tradizione hanno fatto sempre molto bene a Napoli. Il campionato del Napoli quest’anno sarà indecifrabile, almeno ci potrebbe essere questa grande attrattiva rappresentata dal vedere giocare Dybala. Sarebbe quel colpo che aspettano i tifosi per gioire.

Mertens? Sta a Ibiza, forse ha staccato un po’ la spina come ha già fatto Insigne. Ogni giocatore, ad un certo punto, si avvia verso la fine della carriera. Il problema del Napoli potrebbe essere uno solo: se va via Osimhen dove lo si trova un altro attaccante da 20-25 gol che ti può portare in Champions?”.