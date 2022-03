Carratelli su Insigne: “E' arrivato il momento di riposarsi un po', c'è anche un equivoco tattico"

"Se lui non si sente più tanto in condizione è arrivato il momento di fare altre scelte".

TuttoNapoli.net

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono deluso per la sconfitta contro il Milan, credevo che la gara più difficile fosse quella contro la Lazio e invece sono stato smentito clamorosamente. E’ stata un’altra di quelle partite inspiegabili del Napoli, perché il Milan ha fatto la sua parte ma senza essere padrone della situazione. Si è capito che il Milan era venuto per non perdere e per sfruttare le due-tre occasioni create. Si dice che Pioli è stato bravo ad imbrigliare Spalletti bloccando a centrocampo Fabian e Lobotka, ma questa mossa già la si poteva intuire. Non c’era niente di imprevedibile, non so perché ad un certo punto il Napoli è mancato. Manca la manovra offensiva, siamo scarsi sugli esterni. Manterrei fisso l’obiettivo Champions distarsi per lo scudetto, perché la Juve sta rientrando, non mi farei illusioni per il titolo.

Nessuna reazione dopo il gol di Giroud? Si ripete la storia, nel momento più importante il Napoli viene meno. Non può essere una questione di carattere, perché in una partita così importante non puoi avere le motivazioni giuste e non puoi non affrontarla come si deve. Forse è anche una questione fisica, ma bisogna dire che un po’ tutte le squadre stanno andando male. Le prossime gare non saranno facili né per il Napoli né per Inter e Milan. Abbiamo fatto solo 15’ contro il Milan senza mai tirare in porta e poi è finita.

Il Napoli manca di personalità? Come è possibile che viene meno proprio nel momento opportuno mentre nelle altre partite c’era? Forse ci manca qualità e giocatori importanti, perché cambiano giocatori e allenatori e ogni volta nel momento clou ci abbandona la personalità. E’ la terza volta che falliamo, nel famoso albergo con Sarri, col Verona con Gattuso e ora con il Milan. Forse siamo diventati un po’ juventini non ci interessa più la maglia azzurra, ma solo vincere.

Insigne non è più lui? Forse è il momento che Lorenzo si riposi un po’, non perché non si impegna. Forse c’è anche qualche equivoco tattico con Spalletti che gli chiede di entrare troppo dentro al campo. Se lui non si sente più tanto in condizione è arrivato il momento di fare altre scelte. E’ il momento per gli altri di farsi avanti”.

Il Napoli forse non rinnoverà Mertens? Il cuore è una cosa e i bilanci in questo calcio ne sono un’altra. De Laurentiis ha un programma preciso per il futuro e il Napoli non ha queste risorse economiche straordinarie. A Mertens gli vogliamo tutti bene, ma qualcosa bisogna cambiare. Non so se in un momento così difficile economicamente De Laurentiis possa stillare un piano di rafforzamento. Se si vuole solo puntare ai primi quattro posti bisogna solo un po’ rinfrescare questa squadra”.