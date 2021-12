Carratelli su Insigne: “Il Napoli l'ha un po' mollato e Lorenzo ne risente"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Di tutti i Milan-Napoli dimenticherei con piacere la vittoria del Milan di Sacchi contro quello di Maradona al San Paolo nel 1987, senza quella vittoria il destino europeo dei rossoneri sarebbe stato diverso. Ci sono state tante partite soprattutto nel periodo di Diego, stavolta sono in ansiosa attesa. Speriamo che recuperi almeno Zielinski che può verticalizzare l’azione verticale del Napoli. Poi ci sarà il rientro in panchina di Spalletti, averlo a bordo campo è un buon vantaggio. Non so se farà giocare ancora Mertens prima punta o se metterà Petagna per impegnare i due centrali del Milan con alle spalle il belga per inventare qualcosa. E’ insomma una partita tutta da vedere.

Si torna a San Siro dopo il ko con l’Inter? In quel caso il pareggio forse poteva essere il risultato più giusto, ma l’Inter ha iniziato a macinare gioco e risultati. E’ la vera favorita del campionato, con probabilmente l’Atalanta seconda candidata. Il Napoli inizia ora il suo campionato, con la difesa del quarto posto e magari con l’assalto al terzo. In questo Milan-Napoli potrebbe essere uno spareggio, anche se è ancora presto. L’importante è non perdere, potrebbe fare un po’ come il Sassuolo che vinse a San Siro sfruttando l’arma della velocità dei suoi attaccanti. Poi c’è da tagliare i tentacoli al polipo svedese, lui sta lì e sembra che non fa niente ed invece poi ti risolve la partita. Ibra sa sempre qual è la migliore posizione per sfruttare le sue qualità anche a 40 anni. Attenzione alle spizzate di testa, Rrahmani ha una bella altezza per fronteggiarlo. Bisogna vedere come vanno le cose a centrocampo, se giocheranno con Tonali e Kessié sono forti. Bisogna almeno togliere il possesso palla al Milan, mi sembra proprio il Sassuolo gli tolse il primato del possesso e vinse la partita.

La fuga di Manolas e il rinnovo di Insigne? Quando un giocatore non vuole lasciare torna in Grecia e dice che quella è la sua casa e vuole giocare lì, meglio perderlo che trovarlo. Insigne invece è una situazione diversa. Certe dichiarazioni del procuratore mi fanno pensare che il Napoli ha già rinunciando a Lorenzo per il futuro. Il Napoli vuole tagliare l’ingaggio per il bilancio, il giocatore ha le sue esigenze e questo mi fa capire che non si incontreranno mai. Il procuratore ha fatto capire che il Napoli abbia un po’ mollato Insigne, spero che non ci siano anche problemi tattici e di spogliatoio. Se si perderà il capitano il Napoli comunque dovrà comprare un sostituto e quindi il risparmio non ci sarà. Lorenzo è un ragazzo sensibile, più è una questione di soldi è che non ha avuto una sensibilità di trattamento da parte del Napoli. Penso che quello oltre agli infortuni hanno influito sul rendimento del ragazzo”.