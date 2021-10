Carratelli su Zielinski: "E' la nostra dannazione dai tempi di Sarri"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

"Mertens? Credo che domani possa giocare, ma da indiscrezioni sento dire che giocherà Petagna e non Osimhen. Io preferirei l’uomo oggi e non la gallina domani, farei quindi giocare subito il nigeriano perché adesso la classifica si è messa male dopo la vittoria del Lecester a Mosca. Bisogna solo vincere e lo si fa solo con Osimhen.

Napoli più forte di sempre per Koulibaly? Ci metto anche quello di Sarri a 91 punti. Quello era un Napoli più bello, mentre questo è più concreto perché Spalletti va per la praticità. Ha verticalizzato molto il gioco del Napoli mettendo a posto la difesa. Poi c’è un gigantesco Koulibaly. Sembrava dovesse partire in estate ed invece è rimasto con un senso di appartenenza alla città e alla squadra da applausi. E’ giusto che Spalletti lo abbia nominato comandante.

Zielinski? E’ la nostra dannazione dai tempi di Sarri, è un fuoriclasse ma non vuole diventarlo, come diceva il tecnico toscano. E’ questione di carattere, strano perché i polacchi sono focosi. Ha sprazzi di classe ma non ha grinta, non è questione di voglia ma solo di carattere. Osimhen è anche generoso non pensa solo a segnare, quindi Zielinski può tentare il gol. Perché non tira dai venti metri?

Legia Varsavia? Farà una partita difensiva con un po’ di contropiede, col pareggio possono puntare almeno ad arrivare primi. Il Legia è la squadra più debole del girone, anche se è stata la sorpresa finora. In campionato invece è un disastro, ha perso 6 partite su 9 prendendo 13 gol. Il Napoli non può avere paura di questi avversari”.