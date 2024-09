Carratelli sul caso Osimhen: "ADL ha vinto, ma alla fine ha distrutto un giocatore"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista: "20 anni di presidenza De Laurentiis? Un grande imprenditore che ha scommesso sul calcio. Con la sua intelligenza ha fiutato l’affare ed ha vinto largamente la scommessa. Ha fatto del Napoli un club virtuoso. Questione Osimhen? De Laurentiis ha vinto il duello, è rimasto fermo nel suo principio, ma alla fine ha distrutto un giocatore.

Impatto di Lukaku sulla squadra? Sto cercando di scrivere un pezzo su Lukaku chiamandolo ‘mammolone’. Nonostante la sua possenza, non è come Vinicio che sfondava le difese, lui è morbido, mi diverte moltissimo. Conte? Con Conte non è stata una scommessa, ma un’operazione di salvataggio, prendendo il migliore allenatore in circolazione e costruendo una squadra forte per portare il Napoli a ridosso dei grandi club".