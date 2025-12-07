Carratelli: "Un marziano è atterrato nel mondo del calcio e non viene ascoltato"

Il giornalista Mimmo Carratelli elogia Aurelio De Laurentiis nel suo editoriale per il Corriere dello Sport: “Un marziano è atterrato nel mondo del calcio. È Aurelio De Laurentiis. Anche al Gran Gala di Milano ha ripetuto: 'Il calcio è vecchio, anzi stravecchio'. Il calcio italiano, ovviamente, tutto premi e niente sostanza.

Un mondo chiuso in sé stesso considera De Laurentiis un estraneo. Non lo ascolta. Lo ignora. Mentre sono tanti i bilanci in rosso e c’è chi deve ricapitalizzare per un miliardo, il modello-Napoli è una fastidiosa eccezione, conti in ordine e squadra sempre competitiva”.