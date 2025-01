Carrera su Conte: "Si vede il suo lavoro, con lui tutti utili e nessuno indispensabile”

Massimo Carrera, ex difensore di Napoli e Juventus e allenatore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “I calciatori hanno le loro idee, ma con un allenatore come Antonio Conte credo sia difficile lasciare un progetto importante come quello di Napoli. Kvara ha fatto la sua scelta, ma si va avanti.

Il Napoli sta facendo una grandissima stagione, dove va Antonio trasforma il gruppo, si fa seguire e tutto quello che fa durante l’anno si ritrova nelle situazioni di gioco, tutto quello che preparano in allenamento funziona in partita. In questo è uno degli allenatori più forti che vedo in circolazione. Conte si esalta nelle difficoltà, in questo Napoli vedo il frutto del suo lavoro, sono tutti parte del progetto e sono tutti sul pezzo, se ti alleni bene non si accorge nessuno che manca un giocatore o un altro, tutti sono utili e nessuno è indispensabile.

Atalanta-Napoli credo che sarà una partita molto tattica, Antonio avrà studiato benissimo la partita dell’andata che finì 3-0 per i nerazzurri ed ora ci sarà voglia di riscatto”.