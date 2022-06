Caruso su Koulibaly: “Deve valutare tra la voglia di vincere e di come si sente a Napoli”

"Sicuramente Kalidou ha un’età nella quale vorrebbe vincere qualcosa, è una sensazione personale perché lui a Napoli sta benissimo".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Caruso, ex difensore del Napoli: “Il Napoli sul mercato ha anticato parecchie squadre su parecchi giocatori. Il Napoli ha dimostrato di poter fare il calcio vero, ora gli acquisti devono essere o la stessa o maggiore di quella espressa negli ultimi anni. Deulofeu è sicuramente un ottimo giocatore.

Consiglio a Koulibaly? Potrei dirgli che viene Napoli e poi viene il calcio. Sicuramente Kalidou ha un’età nella quale vorrebbe vincere qualcosa, è una sensazione personale perché lui a Napoli sta benissimo. E’ una cosa soggettiva, ha ancora 3-4 anni ad altissimo livello. Bisogna capire se ha voglia di vincere qualcosa e capisce se a Napoli non c’è un progetto vincente. Da altre parti non sentirebbe come qui, va valutata la voglia di vincere e di come si sente a Napoli.

Fabian? Oggi per lui 35-40mln sono tanti, potrebbero permetterselo solo grandi squadre. Bisogna capire se per quella cifra può fare al caso di top club, quelle somme si spendono per attaccanti di solito”.