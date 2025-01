Casadei, il primo allenatore: "Somiglia a un giocatore del Napoli"

Il primo allenatore di Cesare Casadei nelle giovanili del Cesena, Daniele Abbondanza, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando era ragazzino negli esordienti giocava un po’ in tutti i ruoli di centrocampo, ma noi lo vedevamo più una mezzala o regista. Nel primo ruolo aveva tempi di inserimento ottimi e colpo di testa in area di rigore, tutte qualità che poi ha sviluppato nel suo percorso. Per caratteristiche è un calciatore molto simile a McTominay, potrebbe essere il sostituto ideale.

Credo che l’esperienza in Premier League sia un vantaggio per Conte, visto come lavorano in Inghilterra e visto che il tecnico azzurro conosce bene quel campionato. Conte potrebbe essere l’allenatore giusto per far salire a Casadei l’ultimo gradino che gli manca verso la maturità, il mister sarebbe veramente il più indicato a farlo. Perché Cesare potrebbe trarre vantaggi da Conte sia sotto il profilo della personalità, sia anche per il sistema di gioco con cui si sta esprimendo il Napoli. Io glielo auguro davvero”.