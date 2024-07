Casale: "Conte trasmette tutt’altro piglio, i calciatori sanno una cosa"

“3-4-3 e 4-4-2? I due centrocampisti che restano dinanzi alla difesa sono gli stessi: Lobotka ed Anguissa, con due esterni di centrocampo. Il Napoli - ha detto l'ex azzurro e allenatore Pasquale Casale a Radio Marte - ha una rosa che si adatta ad entrambi i moduli, può cambiare in corso d’opera e a seconda degli avversari serenamente.

Raspadori? Può giocare in diversi ruoli dell’attacco, ha qualità e Conte saprà come sfruttarle al meglio. Kvara? In Georgia giocata in diverse posizioni, talvolta abbassandosi nei quattro di centrocampo, talvolta come seconda punta godendo di grande libertà di movimento. Immagino, stando alle dichiarazioni di Conte, che godrà della stessa libertà a Napoli, ovviamente all’interno di un’idea tattica precisa. Lindstrom? Il suo problema è che non somiglia a nessun attaccante del Napoli, ha caratteristiche proprie e quindi nel gioco delle coppie trova più difficoltà. Immagino sarà venduto per capitalizzare e fare mercato.

Preparazione atletica? È una fase importante per la stagione calcistica, l’anno scorso non dimentichiamo che i giocatori venivano dalla stagione del tricolore in cui c’erano state due preparazioni atletiche, una nel pre season e l’altra nella sosta mondiali. Molto dipende anche dalle condizioni in cui si presentano al raduno i calciatori. Quest’anno sicuramente è tutto diverso, Conte trasmette tutt’altro piglio e le motivazioni sono fondamentali. I calciatori ora sanno che questo è l’anno del riscatto”