Casale: "Gattuso relazionato male al suo arrivo, il problema non era il 4-4-2, anzi..."

Nel corso di Piùenne, l'ex azzurro ed allenatore Pasquale Casale ha parlato delle difficoltà del Napoli: "Il Napoli ha giocato bene solo col 4-4-2, facendo risultati, dovevano relazionarlo bene perché il problema non era il 4-4-2 ma avere giocatori di copertura. Se gioca a 4 riesce a tenere, ma pure col 4-3-3 Demme e Lobotka non ti danno copertura ed il 4-2-3-1 ha solo ingigantito il problema. Quando fai la partita si vede che anche Demme e Lobotka non erano ciò che servira, Jorginho era tale con Allan al suo fianco, Koulibaly dietro che non usciva a vuoto".