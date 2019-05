Casale in disaccordo con Ancelotti: "4-3-3 modulo migliore per il Napoli"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Pasquale Casale, allenatore, che si è soffermato sull'analisi tattica del prossimo Napoli: “Sono per il 4-3-3, credo sia un modulo equilibrato e quello più adatto al Napoli vista la rosa, magari da alternare al 4-2-3-1. Allan non è l’ideale per questo modulo però i giocatori importanti sono tali perché sanno adattarsi a tutto. Insigne? Il miglior Insigne gioca a sinistra. Ha bisogno della fascia, poi all'occorrenza può anche andare a fare la prima punta, ma la sua forza è a sinistra".