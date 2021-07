Casale: "Stimo Petagna, ma lo venderei per tenermi Tutino"

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto Pasquale Casale, allenatore: “Napoli più verticale con Spalletti? Questo è stato evidente, così come cercare di finalizzare le qualità di Osimhen. La squadra forte però è quella che ha i giocatori che sanno ottimizzare il gioco. Quando le squadre si chiuderanno, il gioco dovrà essere gestito in maniera diversa. La differenza la fa sempre l’intuizione del giocatore, al Napoli manca un po’ il giocatore che sappia dettare i ritmi. Amrabat potrebbe fare bene al caso del Napoli, penso che si possa andare su Vecino.

Zanoli? Il Napoli dovrebbe lasciare delle caselle fisse per i giovani, piuttosto che mandarli a giocare in categorie inferiori. Molti giovani della Juventus per esempio si sono messi in luce, andrebbe anche ripensata la combinazione tra prima e seconda squadra. Anche Palmiero mi ha fatto una buona impressione e non capisco perché Tutino debba essere venduto. Io stimo Petagna ma se dovessi scegliere venderei lui e terrei Tutino”.