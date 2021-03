Casarin sta con Pasqua: "Giusto non concedere quel 'rigorino' al Milan"

"In Milan Napoli condivido la decisione di Pasqua che non concede il solito 'rigorino' per l’intervento di Bakayoko su Theo Hernandez". Scrive così Paolo Casarin, noto ex arbitro, nella sua moviola per il Corriere della Sera:

"Sono i giocatori con la loro tecnica e gli allenatori con la capacità di formare le squadre a promuovere un calcio con tanti gol. Inutile modificare le regole, come per i falli di mano improvvisamente apparsi e altrettanto velocemente cancellati, per gonfiare di gol le partite di calcio. Con la Var a disposizione le partite di ieri sono apparse prive di grandi problemi tecnici".